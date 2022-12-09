ВИДЕО С аншлагом прошло первое представление петербургского цирка в Пскове

14:33, 09 декабря 2022, ПАИ

Первое представление цирка братьев Мансуровых в Пскове прошло с аншлагом. Были заняты все места в передвижном шатре, который установлен возле торгового центра «Акваполис».

Цирк показывает номера всех жанров – жонгляж, акробатика, клоунада. В цирке нет номеров с животными. Гвоздь программы – от мотокаскадеров из Южной Америки. Они представляют опасный трюк «Шар смелости».

Гастроли цирка-шапито братьев Мансуровых проходят с 8 по 18 декабря. Длительность программы – 2 часа 20 минут с антрактом. Купол цирка расположен у ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской Дивизии, 19). Билеты можно приобрести онлайн через кнопку «КУПИТЬ БИЛЕТ». При покупке двух билетов (на центральный сектор) третий билет – в подарок! Все подробности в группе цирка в социальной сети «ВКонтакте».



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