Развитие греко-римской борьбы в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

15:02, 09 декабря 2022, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная развитию греко-римской борьбы в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 9 декабря.

Как пройдет 11-й Всероссийский турнир по греко-римской борьбе в Пскове, где и как тренируются спортсмены, какое место занимают псковичи в спортивном рейтинге по этому виду спорта, есть ли у греко-римской борьбы перспективы для развития в регионе.

На эти и другие вопросы ответят председатель Псковской региональной общественной организации «Федерация спортивной борьбы» Александр Гизбрехт и главный тренер, мастер спорта СССР Иван Яковенко.