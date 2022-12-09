В каком возрасте рожает большинство псковичек, рассказала акушер

15:18, 09 декабря 2022, ПАИ

Первые роды у жительниц Псковской области в основном случаются в районе 26 лет. Об этом рассказала акушер-гинеколог, и. о. заведующей отделением патологии беременности Псковского перинатального центра Деляра Барановская в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Это большинство женщин. Раньше, лет 10-15 назад, это был средний возраст рожавших женщин. Каждый год мы все чаще встречаем беременных, которым уже за 30, за 40 и за 50», - сказала гостья студии.

Деляра Барановская подчеркнула, что сейчас увеличилась продолжительность жизни и улучшилось качество медицины. «Люди стали больше заниматься собой и своим здоровьем. Уровень образования человечества шагнул вперед. У нас в роддоме рожала женщина и ей было 56 лет, это было ЭКО. Все прошло удачно», - добавила она.

Акушер-гинеколог также добавила, что нынешнее поколение рожениц на десять лет моложе, чем поколение предыдущих.