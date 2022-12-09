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Общество

Более 100 псковичек старше 40 лет родили в этом году

Больше 100 женщин старше 40 лет родили в Псковской области в этом году. Об этом рассказала акушер-гинеколог, и. о. заведующей отделением патологии беременности Псковского перинатального центра Деляра Барановская в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.   

Она отметила, что первородящих из них было около 50 человек. Также гостья студии рассказала, что сейчас средний возраст первородящих 26 лет, вторые роды - в районе 30 лет, третьи - в возрасте 34 лет, четвертые и последующие - в 34-35 лет, но бывают и позже.

Деляра Барановская добавила, что перерывы между родами увеличились. Если разница между детьми больше десяти лет, то к женщине относятся как к первородящей, заметила она.

«Наши женские яйцеклетки с возрастом не молодеют, и их качество снижается. Женщинам за 30-35 лет, которые не задумываются о материнстве, советую заморозить яйцеклетки. Организм может и в 40-45 лет выносить здорового ребенка», - подчеркнула Деляра Барановская. 

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Более 100 псковичек старше 40 лет родили в этом году

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