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Общество

Жителям Пскова стало проще рассказывать о красотах Северного Кавказа онлайн

Фото предоставлено компанией МегаФон

Гости северокавказских республик в 2022 году охотно делились впечатлениями при помощи мобильного интернета и голосовой связи. Делать это стало легче после расширения сети LTE в популярных туристических местах региона. Специалисты МегаФона подсчитали, какие именно локации больше всего впечатлили путешественников, сообщили в пресс-службе компании.

Посёлок Домбай в Карачаево-Черкесии уверенно лидирует по числу туристов. Только в первый месяц года горными вершинами здесь любовалось свыше 120 тысяч абонентов МегаФона. Снежные склоны традиционно привлекают любителей горных лыж и сноуборда, поэтому такая активность в период зимних каникул вполне объяснима. На второй строчке по популярности курорты кавказских Минеральных Вод. Например, на берегах Железноводского озера только в июле прогуливались почти 100 тысяч человек, в основном гости из других регионов страны.

Жители Пскова и области вошли в топ-5 самых путешествующих по Северному Кавказу регионов Северо-Запада. Для псковичей лидером среди кавказских курортов стала Махачкала в Дагестане. Здесь туристы в среднем расходовали свыше 380 Мб мобильного интернета — это 125 выложенных в социальные сети фото. Вторую строчку в этой номинации занимает Пятигорск в Ставропольском крае с результатом 355 Мб на одного человека.

С начала 2022 года инженеры МегаФона установили дополнительное оборудование LTE в знаковых туристических местах Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. После запуска новых базовых станций средняя скорость мобильного интернета здесь выросла до 15-30 Мбит/с, а максимальная — до 75 Мбит/с.

Такие показатели позволяют путешественникам делиться фото и видео с подписчиками в социальных сетях, вести прямые прямые эфиры из самых красочных точек Кавказа.

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