В ПсковГУ обсудили перспективы сотрудничества с университетом имени Мечникова

16:37, 09 декабря 2022, ПАИ

Представители ПсковГУ встретились с президентом Ассоциации специалистов в области молекулярной медицины и лабораторной медицинской генетики им. Е. И. Шварца, научным руководителем Академии молекулярной медицины, профессором кафедры генетики СЗГМУ им. И. И. Мечникова Валентиной Ларионовой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Участники запланировали проведение на базе ПсковГУ междисциплинарной межрегиональной конференции по вопросам геномики, метаболомики и молекулярной биологии. На площадке объединят работу медиков лабораторной диагностики, химиков-аналитиков, юристов, экономистов и других специалистов, которые имеют отношение к озвученной проблематике.

«Мы ценим приглашение, которое получили от ПсковГУ. Университет замечательный, здесь очень много передовых факультетов: в Пскове выпускают медицинских кибернетиков - не все университеты смогли организовать такое обучение. И молекулярные биотехнологии без людей такой специальности немыслимы. Речь идет о глубокой интеграции специалистов, а она возможна только на базе многопрофильного университета», - подчеркнула Валентина Ларионова.

Площадка университета выбрана как основная, так как там функционирует лаборатория, где ученые будут заниматься исследованием малых молекул в организме, органе, ткани или клетке, а также изучением технологий, повышающих эффективность ранней диагностики заболеваний.