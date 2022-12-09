Врач предупредила о рисках беременности для женщин после 40 лет

16:50, 09 декабря 2022, ПАИ

У женщин после 40 лет появляются риски родить ребенка с синдромом Дауна или другими хромосомными аномалиями. Об этом рассказала акушер-гинеколог, и. о. заведующей отделением патологии беременности Псковского перинатального центра Деляра Барановская в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Тут должна быть более тщательная диагностика на ранних сроках беременности. Обязательно провериться перед наступлением беременности. В молодом возрасте обычно дается год до наступления беременности. А женщинам после 35 лет - полгода», - сказала она.

Врач отметила, что нужно смотреть, какие хронические заболевания есть у женщин. С возрастом возникает артериальная гипертония. Если есть соматические заболевания, то тоже необходимо обратиться к врачу, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний к беременности.

Гостья студии сказала, что лучше всего планировать беременность до 30 лет.