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Экономика

Доходы Псковской области выросли за счёт налогов – Александр Братчиков

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Рост собственных доходов региона за счёт налоговых поступлений отметил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков, комментируя принятые изменения областного бюджета 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Сверх плановых цифр регион получает дополнительно более полумиллиарда рублей. В частности, по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – почти 370 млн рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы, – 287,5 млн и ещё 22 млн рублей по налогу на профессиональный доход (налог для самозанятых). Общая сумма собственных доходов теперь составляет 26,4 млрд рублей из 53,8 млрд в статье бюджета – почти половину.

«Вырос НДФЛ, а значит, всё-таки даже во время непростой для страны ситуации растёт заработная плата. Благодаря помощи государства бизнес может больше платить своим сотрудникам», - обратил внимание председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Особо Александр Братчиков выделил рост доходов от налога на самозанятых. Изначально они были установлены в размере чуть менее 20 млн рублей, в итоге собрали в 2 раза больше – почти 42 млн.

«Малый бизнес выходит из тени, сюда в основном попадает сфера услуг, перевозки, какие-то строительные работы. Это очень здорово! Люди готовы официально платить налоги, понимают, что это важно и для них, и для государства. И в целом это позитивно сказывается на расходной части бюджета», - отметил вице-спикер.

Александр Братчиков напомнил, что изначально налог был введён в качестве эксперимента в нескольких регионах, позднее опыт распространили в масштабах всей страны. «Налог показал свою эффективность, он работает. Для людей это не очень большие деньги, но его уплата позволяет самозанятым работать вбелую, жить честно и спокойно».

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