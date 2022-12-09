В Псковской области определили лучшие организации в области охраны труда

17:20, 09 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области подведены итоги смотра-конкурса на лучшую региональную организацию работы по охране труда в 2021-2022 годах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Результаты были озвучены на заседании межведомственной комиссии при областном правительстве по координации действий и контролю за реализацией подпрограммы «Развитие институтов рынка труда» государственной программы «Содействие занятости населения» под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

В номинации «Лучшая организация по охране труда» по показателям работы и набранным баллам победили и были награждены дипломами комитета по труду и занятости Псковской области ООО «Марискотти» в производственной сфере и социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В. Самойлова в непроизводственной сфере.

Лучшими специалистами по охране труда признаны: в производственной сфере — сотрудник профильного отдела ООО «Марискотти» Елена Грибова, в непроизводственной сфере — заместитель директора по библиотечной деятельности Струго-Красненского районного культурного центра Любовь Бутина.

В рамках заседания была рассмотрена практика работы регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» в сфере охраны труда в 2022 году. Ее одобрили и рекомендовали к использованию в организациях области. Участники также обсудили предупредительные меры по сокращению производственного травматизма работодателями области, реализация которых возможна, в том числе, с использованием средств Фонда социального страхования РФ.