«Экопром» опубликовал график вывоза мусора в Новосокольниках и Кунье

17:06, 09 декабря 2022, ПАИ

Замену мешкового способа сбора ТКО на контейнерный произвели силами филиала ООО «Экопром» в Кунье и в Новосокольниках. Это было сделано в связи с обращениями граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

С этой целью филиал ООО «Экопром» оборудовал новые контейнерные площадки и установил контейнеры для сбора ТКО по адресам:

В Новосокольниках:

- улица Дачная, дом 12

- улица Жалиса, дом 5а

- улица Ленинградская, дом 3

В Кунье:

- улица Базарная, дом 6.



Согласно установленному графику, вывоз мусора будет осуществляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье еженедельно. Отмечается, что с 11 декабря на улицах Дачной, Жалиса, Ленинградской в Новосокольниках, на улице Базарной и в переулке Базарный в Кунье мешковой сбор отменяется.