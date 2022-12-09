Псковский губернатор посетил строящийся корпус мастерских для инвалидов

17:21, 09 декабря 2022, ПАИ

Производственно-интеграционные мастерские – уникальный проект для людей с ограниченными возможностями здоровья, который реализуют в Пскове с 1999 года, посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Осмотрел строящийся корпус отделения развития и ухода. С его открытием количество мест группы увеличится с 12 до 25 и позволит снять существующую очередь. Здесь будут созданы учебные классы, модуль для обучения бытовым навыкам, кабинет ЛФК, помещение для организации процесса технической реабилитации», - говорится в сообщении.



Он также отметил, что строительство реализуется при поддержке немецких партнёров. Оборудование и оснащение приобретают за счёт федерального и областного бюджетов в рамках программы «Доступная среда для инвалидов».



«Со своей стороны поможем установить возле корпуса специальную площадку с тренажерами», - сказал глава региона.