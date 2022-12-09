«Каждый день не стоит»: псковский врач — о регулярности секса для зачатия ребёнка

18:18, 09 декабря 2022, ПАИ

Не реже двух раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы забеременеть, объяснила акушер-гинеколог, и. о. заведующей отделением патологии беременности Псковского перинатального центра Деляра Барановская в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Чем моложе возраст, тем быстрее наступает беременность, опять же при регулярной половой жизни. Кстати, очень важный момент, про который женщины забывают: считается, [что лучше заниматься сексом] не реже двух раз в неделю, не все про это знают», — сказала Деляра Барановская.

Гостья студии отметила, что каждый день вести половую жизнь не стоит, так как мужской организм не успевает восстановиться и это тоже уменьшает шансы на беременность: были проведены исследования, которые показали, что каждый день — это «не есть хорошо», так беременности наступают реже.

«Мы говорим: не реже двух раз в неделю — и всё-таки, наверное, не каждый день. Нет, если человеку всё позволяет, то это точно не противопоказано, вреда не будет, но гнаться, чтобы это было каждый день, точно не стоит. Два-три раза в неделю — это оптимальный вариант», — добавила акушер-гинеколог.