Михаил Ведерников напомнил об ограничениях из-за установки ёлки в Пскове

23:51, 09 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении напомнил об ограничениях для водителей из-за установки ёлки в Пскове.

«Новый год не за горами, и регион уже готовится к нему. В районах уже вовсю устанавливают новогодние ёлки и инсталляции. Установим главную ёлку и в Пскове на Октябрьской площади. До 14-го числа будет ограничено движение транспорта с 8:30 до 20:00 по полосам движения, примыкающим к центральному кругу. Прошу жителей и гостей города это учитывать», — отметил глава региона.

Он также добавил, что на следующей неделе будет открыт каток в Финском парке. Там будет новое ограждение с гирляндами, видеонаблюдение, новая звуковая аппаратура с колонками, отапливаемый модуль для проката. Работать каток будет ежедневно с 12:00 до 22:00 без выходных (конечно, при благоприятных погодных условиях). Возле него будут установлены палатки с кофе и фуд-траки с едой. Вход будет бесплатный, а прокат коньков обойдётся в 150 рублей.

«И в завершение — новый выпуск мультфильма из серии «Наши краше!». Он посвящён княгине Ольге — правительнице, о которой псковичи знают, наверное, всё. Но посмотреть всё равно рекомендую. Желаю всем здоровья и добрых зимних выходных!» — заключил Михаил Ведерников.