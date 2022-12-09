Около 400 тысяч туристов посетили Псковскую область за год

17:53, 09 декабря 2022, ПАИ

Спрос на путешествия по маршрутам Серебряного ожерелья в 2022 году вырос на 10-15 %. Об этом на пленарном заседании на петербургском форуме TRAVEL HUB-2022 заявила заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

По словам эксперта, за последние годы в регионах Северо-Запада появилось много новых точек притяжения туристов и новые маршруты и туристические объекты. «Идёт серьезная реконструкция сети железных дорог, запускаются новые маршруты «Ласточек». Все эти факторы способствуют повышению туристической привлекательности маршрутов Серебряного ожерелья», — отметила Любовь Совершаева.

Она также подчеркнула, что, несмотря на трудности, туристическая отрасль не ослабла и её развитие не остановилось. Так, внутренние туристы успешно заместили иностранный туризм, а многие деревни и села СЗФО за последние десять лет стали по-настоящему знаменитыми.

Сфера туризма в Псковской области в 2022 году также характеризуется продолжающимся в последние годы ростом как спроса, так и предложения. За 11 месяцев регион посетили порядка 400 тысяч туристов, что более чем вдвое больше показателя 2020 года. При этом экскурсии организовали для 1,8 миллиона человек. Это на 61 % больше, чем в 2020 году.

Положительная динамика обусловлена активными мероприятиями по строительству и реконструкции обеспечивающей инфраструктуры, созданию новых туробъектов и серьезной работой по их продвижению, объяснила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

Наиболее популярными направлениями стали Талабские острова, Пушкинские Горы, Печоры и Псков. Среди новых маршрутов отмечены «Александр Невский — имя России» и «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают». Оба в этом году получили статус «Национальный туристический маршрут».