Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Собаку из Латвии не пропустили через границу в Псковской области

Собаку из Латвии не пропустили через российско-эстонскую границу в Псковской области из-за отсутствия информации о вакцинации от бешенства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При проведении ветеринарного контроля госинспектор выявил нарушение ветеринарных требований при ввозе собаки на таможенную территорию ЕАЭС. Животное перевозилось в автотранспортном средстве из Латвии в Москву. Было установлено отсутствие в ветеринарном паспорте домашнего питомца информации о вакцинации против бешенства, проведенной в течение 12 месяцев, предшествующих его ввозу. Дата последней вакцинации собаки против бешенства - 15 декабря 2020 года.

Ввоз добермана по кличке Лорд на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате «живого» груза. Собака возвращена на сопредельную территорию.

Управление Россельхознадзора напоминает, что вакцинация плотоядных животных (кроме норок) проводится не позднее чем за 20 дней до отправки животного, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 декабря 2022

Кабинет Курбатова открывает приём заявок на конкурс рисунков «Курбатов на каждый день»
09 декабря 2022

Новый участок автодороги ввели в эксплуатацию в Порховском районе
09 декабря 2022

В ПсковГУ обсудили перспективы сотрудничества с медицинским университетом имени Ильи Мечникова
09 декабря 2022

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм»
09 декабря 2022

Михаил Ведерников помог решить ряд острых вопросов по поддержке псковичей с ОВЗ
09 декабря 2022

Глава Порховского района встретился с семьями мобилизованных
09 декабря 2022

Более 500 кубов снега вывозят из Пскова каждые сутки
09 декабря 2022

Менее 30% женщин в Псковской области делают кесарево сечение


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...