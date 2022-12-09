Собаку из Латвии не пропустили через границу в Псковской области

17:50, 09 декабря 2022, ПАИ

Собаку из Латвии не пропустили через российско-эстонскую границу в Псковской области из-за отсутствия информации о вакцинации от бешенства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При проведении ветеринарного контроля госинспектор выявил нарушение ветеринарных требований при ввозе собаки на таможенную территорию ЕАЭС. Животное перевозилось в автотранспортном средстве из Латвии в Москву. Было установлено отсутствие в ветеринарном паспорте домашнего питомца информации о вакцинации против бешенства, проведенной в течение 12 месяцев, предшествующих его ввозу. Дата последней вакцинации собаки против бешенства - 15 декабря 2020 года.

Ввоз добермана по кличке Лорд на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате «живого» груза. Собака возвращена на сопредельную территорию.

Управление Россельхознадзора напоминает, что вакцинация плотоядных животных (кроме норок) проводится не позднее чем за 20 дней до отправки животного, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев.