В ПсковГУ обсудили перспективы сотрудничества с медицинским университетом имени Ильи Мечникова

18:23, 09 декабря 2022, ПАИ

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В Псковском государственном университете прошла встреча представителей вуза и президента Ассоциации специалистов в области молекулярной медицины и лабораторной медицинской генетики им. Шварца, научного руководителя Академии молекулярной медицины, профессора кафедры генетики СЗГМУ им. Мечникова Валентиной Ларионовой. Об этом сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участники обсудили перспективы взаимодействия в образовательном и исследовательском направлениях. В частности, стороны запланировали проведение на базе ПсковГУ крупной междисциплинарной межрегиональной конференции, посвящённой вопросам геномики, метаболомики и молекулярной биологии. На площадке обсуждения предполагается объединить работу медиков лабораторной диагностики, химиков-аналитиков, юристов, экономистов и других специалистов, которые имеют отношение к озвученной проблематике. Площадка университета выбрана как основная в связи с тем, что в настоящее время в вузе функционирует лаборатория метаболомного анализа, где учёные будут заниматься исследованием малых молекул в организме, органе, ткани или клетке, а также изучением метаболомных технологий, повышающих эффективность ранней диагностики заболеваний.

«Сейчас идёт интеграция науки, медицинской практики, внедряется персонализированная медицина. Без протеомики, геномики, метаболомики сегодня совершенно невозможно дифференцировать ряд болезней. Генная терапия помогает лечить один из вариантов слепоты, спинально-мышечную атрофию. Конечно, внедрение геномной медицины должно идти через образование профессорско-преподавательского состава университетов. Здорово, что у нас есть прогрессивные вузы. Мы уже выезжали с образовательными курсами в Тверь, Кемерово. Мы ценим приглашение, которое получили от ПсковГУ. Университет замечательный, здесь очень много передовых факультетов: в Пскове выпускают медицинских кибернетиков — не все университеты смогли организовать такое обучение. И молекулярные биотехнологии без людей такой специальности немыслимы. Речь идёт о глубокой интеграции специалистов, а она возможна только на базе многопрофильного университета», — подчеркнула Валентина Ларионова.

Напомним, в июле этого года в ПсковГУ торжественно открыли вузовскую учебно-научную лабораторию метаболомного анализа. Мероприятие прошло в рамках визита в Институт медицины и экспериментальной биологии делегации в составе первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева, заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, заместителя декана по инновациям биологического факультета МГУ им М. В. Ломоносова Дмитрия Ахаева, представителей правительства Псковской области, главных врачей медучреждений региона, ректоров ведущих белорусских вузов.

Лаборатория открылась в рамках реализации стратегического проекта «Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области». Стратпроект был поддержан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, и вуз стал обладателем базовой части гранта программы «Приоритет 2030».

Работа в лаборатории стартовала при участии биологического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова в лице заместителя декана Дмитрия Ахаева. На данный момент она функционирует как учебно-научная, но в перспективе на её основе планируется создать региональный центр метаболомных исследований. Здесь будут изучать результаты анализа крови здоровых граждан и лиц, которые имеют различные заболевания и патологии. У них будут выявляться метаболиты — низкомолекулярные соединения, которые могут служить маркерами для установления того или иного диагноза. К работе учёных готовы подключиться коллеги из Белоруссии.