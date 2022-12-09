Кабинет Курбатова открывает приём заявок на конкурс рисунков «Курбатов на каждый день»

19:50, 09 декабря 2022, ПАИ

1 декабря стартовал приём заявок на II Всероссийский конкурс-акцию изобразительного искусства «Курбатов на каждый день». Организаторы конкурса — ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова», Псковская библиотечная ассоциация.

К участию приглашаются все желающие в возрасте с 11 лет. Лауреаты и победители в каждой возрастной категории награждаются дипломами, каждый участник будет награждён сертификатом. Специальные дипломы предусмотрены для самого юного и самого возрастного участников конкурса. Кроме того, подписчики библиотечной группы «Biblioplace — территория псковского чтения» в соцсети «ВКонтакте» выберут получателей приза зрительских симпатий в каждой возрастной категории.

Конкурс проводится в память о писателе, критике, поэте, лауреате Государственной премии РФ и друге областной библиотеки Валентине Курбатове (29.09.1939 – 06.03.2021) с целью сохранения и популяризации его литературного наследия.

Акция предполагает создание изображений — портретов Валентина Курбатова либо иллюстраций к его произведениям. Для создания портретов писателя допускается использование фотографий, опубликованных на портале «Кабинет Курбатова» или в других открытых источниках. Познакомиться с произведениями писателя можно в областной библиотеке имени Курбатова или в электронной полнотекстовой библиотеке «Псковиана».

Работы принимаются в Псковской областной научной библиотеке до 12 февраля 2023 года.