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Проект «Парта Героя» поддержали в Пыталовской школе

Две «Парты Героев» открыли в Пыталовской школе. Фото: «Наша жизнь»

В честь Дня Героев Отечества в Пыталовской средней школе прошло торжественное открытие «Парты Героя»: ученики и педагоги присоединились к одноимённому всероссийскому образовательному проекту. «Парта Героя» — это ученический стол, на котором размещена фотография героя, бывшего ученика образовательного учреждения, с информацией о его биографии и заслугах, сообщили в районной газете «Наша жизнь».

В Пыталовской школе прошло открытие сразу двух таких парт, посвящённых героям — Андрею Кирикову, погибшему в 2000 году в Чечне, и Роману Макарову, погибшему в 2022 году в ходе СВО.

Торжественное мероприятие началось с появления знамённой группы с флагом Российской Федерации и гимна, после чего ведущие, члены Юнармии приступили к основной части мероприятия. Они дали слово гостям, членам поискового отряда «Поиск-97» Дмитрию Ершову и Аркадию Сапожникову. Поисковики рассказали о том, как важно чтить память героев и ценить их подвиги.

Ведущие мероприятия сообщили о тех, в честь кого открываются парты. К рассказу об Андрее Кирикове присоединился Николай Белоус, который преподавал физику в профессиональном училище № 19 и обучал Андрея. 

В завершение этой части мероприятия поисковикам было предоставлено право открыть «Парту Героя» в честь Андрея Кирикова, перерезав красную ленту.

Во второй части обучающиеся школы узнали о ещё одном герое — Романе Макарове. О нём рассказала педагог школы Елена Крутикова: во время обучения Романа в 10-м и 11-м классах она была его классным руководителем. Ей же в паре с членом Юнармии Екатериной Кривовой было предоставлено право перерезать красную ленту и открыть ещё одну «Парту Героя».

В честь всех героев Отечества была проведена минута молчания, а далее последовало закрытие торжественного мероприятия. После гимна группа юнармейцев возложила цветы к памятнику ещё одному герою — земляку Николаю Юнкерову, погибшему во время Великой Отечественной войны.

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