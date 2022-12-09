Сидродельня «Заповедник» вошла в число кандидатов на звание «Наша марка»
В число кандидатов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» вошла сидродельня «Заповедник». Это предприятие, которое с 2016 года работает в Пушкинских Горах, поборется за награду в номинации «Наша марка».
Как отмечают создатели сидродельни, при выборе названия для предприятия они вдохновлялись местоположением: «В первую очередь усадьба «Михайловское» известна всем благодаря Пушкину, но музей-заповедник отмечен также тем, что в 70-е годы прошлого века здесь работал экскурсоводом Сергей Довлатов, написавший одно из своих самых известных произведений — «Заповедник». Также экскурсоводом здесь работал абсолютно гениальный сказочник Сергей Козлов, автор «Ёжика в тумане».
Для производства здесь используют местные яблоки, которые закупают у населения. В этом году компания начала работу по закладке собственного сада — приобретены земля и посадочный материал.
В сидродельне установлены австрийский пакетный пресс, все без исключения ёмкости для брожения изготовлены из пищевой нержавеющей стали российского производства. Подобная технологичность исключает излишнюю оксидацию и максимально ограничивает нежелательные контакты с внешней средой.
Напиток, которого здесь выпускают более 20 наименований, готовится традиционным методом прямого отжима из 100-процентного яблочного сока без добавления воды, сахара и прочих пищевых добавок. Этапы брожения и созревания занимают минимум девять месяцев.
В 2022 году сидродельня произвела 250 тонн напитка, что почти в два раза больше, чем в 2021 году.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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