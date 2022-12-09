Сидродельня «Заповедник» вошла в число кандидатов на звание «Наша марка»

20:31, 09 декабря 2022, ПАИ

В число кандидатов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» вошла сидродельня «Заповедник». Это предприятие, которое с 2016 года работает в Пушкинских Горах, поборется за награду в номинации «Наша марка».

Как отмечают создатели сидродельни, при выборе названия для предприятия они вдохновлялись местоположением: «В первую очередь усадьба «Михайловское» известна всем благодаря Пушкину, но музей-заповедник отмечен также тем, что в 70-е годы прошлого века здесь работал экскурсоводом Сергей Довлатов, написавший одно из своих самых известных произведений — «Заповедник». Также экскурсоводом здесь работал абсолютно гениальный сказочник Сергей Козлов, автор «Ёжика в тумане».

Для производства здесь используют местные яблоки, которые закупают у населения. В этом году компания начала работу по закладке собственного сада — приобретены земля и посадочный материал.

В сидродельне установлены австрийский пакетный пресс, все без исключения ёмкости для брожения изготовлены из пищевой нержавеющей стали российского производства. Подобная технологичность исключает излишнюю оксидацию и максимально ограничивает нежелательные контакты с внешней средой.

Напиток, которого здесь выпускают более 20 наименований, готовится традиционным методом прямого отжима из 100-процентного яблочного сока без добавления воды, сахара и прочих пищевых добавок. Этапы брожения и созревания занимают минимум девять месяцев.

В 2022 году сидродельня произвела 250 тонн напитка, что почти в два раза больше, чем в 2021 году.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.