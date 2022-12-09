Студенты Псковского колледжа искусств приняли участие в акции «Память хранят молодые»

21:16, 09 декабря 2022, ПАИ

Сегодня группа студентов Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова посетила Пушкиногорье. Об этом сообщил корреспондент районной газеты «Пушкинский край».

Визит связан сразу с двумя мероприятиями — с участием в акции «Память хранят молодые» и с выступлением в КДЦ в рамках концерта, посвящённого юбилею школы искусств имени С. С. Гейченко.

Акция «Память хранят молодые» призвана познакомить студентов с историей Пушкиногорского района, тем более что многие из гостей впервые посетили эти места.

«Я впервые в Пушкинских Горах, и очень хочется познакомиться с этим местом, узнать его поближе», — говорит Владислав Афанасьев.

«Мы уже проводили патриотические акции в Острове и в Порхове, а тут так удачно совпало, что есть возможность и выступить, и окунуться в историю», — рассказывает Ирина Галковская, руководитель специальности «музыкальное искусство эстрады».

В малом зале научно-культурного центра ребятам показали кинохроники военных и послевоенных лет об оккупации Пушкиногорья немецко-фашистскими захватчиками, рассказали об освобождении этих земель Красной армией и, конечно, о разминировании и восстановительных работах как в заповеднике, так и в посёлке и во всём районе.

«На самом деле очень интересно, что каждый раз при посещении Пушкинских Гор мне удаётся узнать что-то новое об истории этих мест», — признаётся Маша Михайлова.

«Мне стало интересно послушать, как Великая Отечественная война затронула искусство. Я не знала, что происходило во время войны с музеем и могилой поэта, что всё было заминировано. Послушала с большим интересом», — рассказала Алина Николаева.

После лекции ребята отправились в Святогорский монастырь, посетили могилу А. С. Пушкина, побывали на когда-то заминированной лестнице и почтили память погибших советских бойцов минутой молчания.