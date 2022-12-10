В Усвятах прошёл митинг в память о героях Отечества

00:13, 10 декабря 2022, ПАИ

Вчера в Усвятской средней школе прошёл митинг, посвящённый Дню Героев Отечества, сообщил корреспондент районной газеты «Новая жизнь».

Это дань высочайшего государственного и общественного уважения тем, кто удостоен самых почётных государственных наград — званий героев Советского Союза и Российской Федерации, ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Митинг открыл глава Усвятского района Дмитрий Петров, он отметил, что герои — это те люди, которые совершают подвиги мужества, доблести, самоотверженности. «Наша страна знает много примеров героизма. Мы гордимся нашими земляками – героями Советского Союза, гордимся теми, кто на полях сражений, в тылу врага ковал Победу, кто восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы. Наша главная задача — помнить об этом и сохранять память о тех, кто даже ценой собственной жизни отстаивал свободу и независимость нашей Родины. Сейчас проходит специальная военная операция на территории Украины, и мы гордимся каждым солдатом, кто отстаивает нашу независимость на полях сражений. Каждого из них можно назвать героем», — сказал глава муниципалитета.

Почтить память усвятских героев пришли на митинг члены поискового отряда «Гвоздика». Командир отряда Михаил Ясютич произнес: «Говорят, воин умирает дважды: один раз — от пули и второй раз — когда его забывают. Поэтому мы должны помнить героев, которые отдали жизни за нашу свободу!» Он подчеркнул, что героизм у русского народа заложен в генах и это ещё раз доказали наши солдаты в ходе специальной военной операции.

На Усвятской школе размещены мемориальные доски Герою Советского Союза Фёдору Демченко и кавалеру ордена Мужества Алексею Костюкову. В начале декабря установлен баннер в память о погибшем в ходе СВО Вадиме Харитонове. Отряды школьной организации «Дружба», «Феникс» и «Юный патриот» борются за право носить их имена. Бывший выпускник Усвятской средней школы гвардии младший сержант Вадим Харитонов за мужество и отвагу посмертно награждён орденом Мжества: он погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине.

Собравшиеся на митинг выразили глубочайшее соболезнование присутствующей на мероприятии Ирине Рубижевич, матери Вадима.

«Одноклассники, учителя и все, кто знали Вадима, запомнили его добрым, светлым, отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь, поддержать в трудную минуту. Для воина высшая доблесть — защитить, спасти, закрыть собой других людей, быть верным себе, своему воинскому долгу», — подчеркнули в редакции газеты.