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Юные музыканты из Псковской области выступили в Музее Победы на Поклонной горе

Великолучане выступили в Москве на Поклонной горе. Фото: Музей Победы

9 декабря в Музее Победы состоялся красочный концерт «Мы чтим вашу память, герои». Об этом ПАИ сообщили в пресс-центре Музея Победы. Перед гостями выступил творческий коллектив театра детской песни «Летний дождь» из города Великие Луки. Праздник прошёл в рамках Всероссийского фестиваля «Я люблю Россию».

Концерт открыло музыкальное приветствие композитора Григория Гладкова. Затем юные таланты исполнили как военные, так и народные песни. Зрители тепло встречали все музыкальные номера.

Молодые вокалисты из Псковской области также осмотрели экспозиции и выставки музея, побывали в залах главного военно-исторического музея страны.

Фестиваль «Я люблю Россию. Патриотизм, инновации, творчество» собирает разнообразные творческие, научные проекты и просветительские работы. Кроме этого, на мероприятии проводятся и тематические презентации как литературной направленности, так и конкурсных работ лауреатов престижных художественных выставок. В рамках фестиваля проводятся и культурные акции.

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