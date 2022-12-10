В Пскове стали известны победители антинаркотического конкурса «Твой выбор»

00:57, 10 декабря 2022, ПАИ

Вчера, 9 декабря, в Молодёжном центре Пскова состоялось долгожданное подведение итогов и награждение участников городского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Твой выбор». Об этом сообщает Псковский городской молодёжный центр. Дипломы и подарки победителям вручал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пскову майор полиции Александр Галкин.

Номинация «Лучший видеоролик»:

1-е место — Елена Коноплёва (работа «Я делаю выбор»), Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса;

2-е место — Алёна Некс (работа «Твой выбор»), ГБПОУ ПО «ПМК»;

3-е место — творческий коллектив 10-го «А» МБОУ «МПЛ 8» (работа «ЗОЖ — это мой выбор!»).

Номинация «Лучший плакат»:

1-е место — Ирина Дакуко (работа «Начало конца»), ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»;

2-е место — Ульяна Григорьева, Мария Федосеева, Виолетта Хоботова (работа «Серый самообман»), МБОУ «СОШ № 5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина»;

3-е место — Милана Илларионова, Дарина Максимова, Татьяна Конивец, Юлия Мелихова, Полина Борисова, Ольга Караулова (работа «Витамины, которые продлевают жизнь»), ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж».

Номинация «Лучшая аудиореклама»:

1-е место — Марина Костюк (работа «Счастье в кредит»).

Организаторами конкурса являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова совместно с УМВД России по городу Пскову и МБУ «Псковский городской молодёжный центр».