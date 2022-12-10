Знамение Богородицы наступило по народному календарю

09:18, 10 декабря 2022, ПАИ

Праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов — иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамение», отмечают сегодня, 10 декабря. На иконе «Знамение» образ Божьей Матери с молитвенно поднятыми руками и изображением Младенца на груди. Об этом сообщает портал calend.ru.

От Знамения на Руси всегда ждали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы о погоде. Люди внимательно смотрели в звёздное небо, присматривались к полёту птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер. Говорили также, что если на рассвете этого дня встать лицом к северному ветру, то он унесёт все беды и печали.

К Знамению все рыбы должны были схорониться в омутах, приготовиться к зимовке, поэтому рыбалка в это время считалась бесперспективной. В лесах шла своя жизнь: лоси теряли старые рога.

В этот день отмечали также память святого Романа. Ему молились об избавлении от бесплодия. Дело в том, что этот преподобный, обладавший даром чудотворения, помог в своё время многим женщинам родить детей.