Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Знамение Богородицы наступило по народному календарю

Праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов — иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамение», отмечают сегодня, 10 декабря. На иконе «Знамение» образ Божьей Матери с молитвенно поднятыми руками и изображением Младенца на груди. Об этом сообщает портал calend.ru.

От Знамения на Руси всегда ждали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы о погоде. Люди внимательно смотрели в звёздное небо, присматривались к полёту птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер. Говорили также, что если на рассвете этого дня встать лицом к северному ветру, то он унесёт все беды и печали.

К Знамению все рыбы должны были схорониться в омутах, приготовиться к зимовке, поэтому рыбалка в это время считалась бесперспективной. В лесах шла своя жизнь: лоси теряли старые рога.

В этот день отмечали также память святого Романа. Ему молились об избавлении от бесплодия. Дело в том, что этот преподобный, обладавший даром чудотворения, помог в своё время многим женщинам родить детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 декабря 2022

ЕР: «Парты героев» появятся в каждом российском регионе
10 декабря 2022

Гала-концерт детского фестиваля «Мы из будущего» состоится в Родине
10 декабря 2022

Рейд по проверке соблюдения правил пожарной безопасности прошёл в Куньинском районе
10 декабря 2022

В Пскове работы по уборке снега продолжались всю ночь
10 декабря 2022

В Пскове стали известны победители антинаркотического конкурса «Твой выбор»
10 декабря 2022

Юные музыканты из Псковской области выступили в Музее Победы на Поклонной горе
10 декабря 2022

Под Новый год Дед Мороз и Снегурочка проедут по Пскову на мотоциклах
10 декабря 2022

В Усвятах прошёл митинг в память о героях Отечества

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...