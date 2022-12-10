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Общество

Каждая вторая компания в Пскове собирается дарить новогодние подарки − опрос

Новогодние подарки клиентам и партнерам будут вручать только три компании из десяти, зато организаций, которые готовят сюрпризы сотрудникам и их детям, в этом году больше, чем когда-либо. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Подарки сотрудникам будет дарить на Новый год каждая седьмая компания (13 %), их детям — каждая вторая (49 %), а в каждой пятой организации (20 %) новогодние сюрпризы предусмотрены и тех, и для других.

При этом на корпоративных подарках бизнес намерен сэкономить: в этом году сюрпризы клиентам и партнерам готовит 30 % организаций.

Как следует из комментариев, самые популярные новогодние бизнес-подарки — это сладости, алкоголь, а также календари и канцелярские товары с корпоративной символикой. Чуть реже вручают наборы чая и кофе, продукцию компании и продуктовые корзины. В числе вариантов корпоративных подарков упоминались также варежки, кружки, мерч, елочные игрушки, сертификаты на услуги и т. д.

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