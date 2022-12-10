До -8 градусов ожидается в Псковской области 11 декабря

13:02, 10 декабря 2022, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области завтра, 11 декабря. Об этом Псковскому агентству информации ссобщили в Псковском гидрометцентре.

На территории региона будет погода преимущественно без осадков, днём на юге области пройдёт небольшой снег. Также будет дуть ветер восточных и северо-восточных направлений: ночью — со скоростью 2-7 м/с, днём — 5-10 м/с.

Температура по области ночью составить от -12 до -7 градусов, днём — от -8 до -3 градусов. Атмосферное давление будет низким.