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Общество

МВД России объявило о старте конкурса рисунков «Участковый глазами детей»

Конкурс детского художественного творчества «Участковый глазами детей» стартовал в России впервые. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участвовать в творческом состязании будут дети и внуки сотрудников и ветеранов органов внутренних дел в возрасте до 14 лет включительно. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: от шести до восьми лет, от девяти до 11 лет и от 12 до 14 лет. Конкурсанты смогут проявить свои творческие способности в двух номинациях — «Профессия — участковый уполномоченный полиции» и «Гражданственность и патриотизм».

Победителей наградят ценными подарками Министерства внутренних дел Российской Федерации. Выставка лучших работ пройдёт в главном здании МВД России.

Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать заявку на участие можно здесь.

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