Псковские спортсменки завоевали медали на Кубке мира по воздушной гимнастике и пилону
Медали на Кубке мира по воздушной гимнастике и спорту на пилоне завоевали псковские спортсменки. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из России и стран зарубежья. От Псковской области участвовали две спортсменки из спортивного клуба GYM_Koloskova.
По результатам соревнований первое место завоевала тренер и спортсменка Софья Колоскова в категории «Спортивный пилон. Профессионалы». В спортивной дисциплине «Артистический пилон. Профессионалы» в возрастной категории «Дети, 6–9 лет» седьмое место завоевала Виктория Калинина.
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10 декабря 2022
Псковские спортсменки завоевали медали на Кубке мира по воздушной гимнастике и пилону