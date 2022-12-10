Псковские спортсменки завоевали медали на Кубке мира по воздушной гимнастике и пилону

14:22, 10 декабря 2022, ПАИ

Медали на Кубке мира по воздушной гимнастике и спорту на пилоне завоевали псковские спортсменки. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из России и стран зарубежья. От Псковской области участвовали две спортсменки из спортивного клуба GYM_Koloskova.

По результатам соревнований первое место завоевала тренер и спортсменка Софья Колоскова в категории «Спортивный пилон. Профессионалы». В спортивной дисциплине «Артистический пилон. Профессионалы» в возрастной категории «Дети, 6–9 лет» седьмое место завоевала Виктория Калинина.