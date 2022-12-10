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Общество

День открытых дверей пройдёт в ПсковГУ 17 декабря

День открытых дверей состоится в ПсковГУ 17 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

«Мастер-классы, квизы, экскурсии, игры, интерактивы, выставки: мы приглашаем в гости абитуриентов и родителей! Ждём вас 17 декабря с 12:00 на нескольких площадках — в главном корпусе, в «Точке кипения», в корпусе Института медицины и экспериментальной биологии», — говорится в сообщении.

В 14:00 участников приглашают в БКЗ Псковской филармонии, там их познакомят с профессиями будущего, а также расскажут, как поступить в университет. «И конечно же, наши студенты подарят вам добрые эмоции и творческие номера!» — добавили в Telegram-канале ПсковГУ.

Подробнее ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылкам.

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