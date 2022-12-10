В Гдове наградили отличившихся бойцов поискового отряда «Неизвестный солдат»

15:36, 10 декабря 2022, ПАИ

Заседание клуба любителей военной истории «Поиск» прошло в районной библиотеке им. Л. И. Малякова в Гдове. Мероприятие было приурочено к Дню героев. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Командир поискового отряда «Неизвестный солдат» рассказал о результатах поисковых работ в 2022 году, также члены поискового движения, учащиеся гдовской школы довели до собравшихся данные о неучтенных воинских захоронениях на территории Гдовского района. Кроме того, на встрече доложили о результатах работы по установлению имен и уточнению списков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории района.



Глава района Алексей Васильев поблагодарил поисковиков за патриотическое воспитание молодежи, а также за восстаноаление исторической справедливости. Командиру поискового отряда Андрею Нудьга он вручил почетную грамоту от администрации.

Также в рамках заседания состоялось награждение отличившихся бойцов поискового отряда Гдовского района «Неизвестный солдат» в ходе поисковых работ в этом году.