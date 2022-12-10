14 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

16:21, 10 декабря 2022, ПАИ

Ещё 14 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки. За весь период пандемии заболело 125 730 жителей региона, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего выздоровело 123 498 псковичей (за сутки — 23), умер 1 951 пациент.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 41182/10

Великие Луки – 18250/1

Бежаницкий район – 1612/0

Великолукский район – 2855/0

Гдовский район – 2256/0

Дедовичский район – 3101/1

Дновский район – 1024/0

Красногородский район – 1140/0

Куньинский район – 1070/0

Локнянский район – 1213/1

Невельский район – 5667/0

Новоржевский район – 1352/0

Новосокольнический район – 3305/0

Опочецкий район – 3836/0

Островский район – 6101/0

Палкинский район – 1281/0

Печорский район – 2980/0

Плюсский район – 1978/0

Порховский район – 4566/1

Псковский район – 9714/0

Пустошкинский район – 1586/0

Пушкиногорский район – 1810/0

Пыталовский район – 1925/0

Себежский район – 3006/0

Струго-Красненский район – 2125/0

Усвятский район – 749/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46