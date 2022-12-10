14 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
Ещё 14 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки. За весь период пандемии заболело 125 730 жителей региона, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Всего выздоровело 123 498 псковичей (за сутки — 23), умер 1 951 пациент.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 41182/10
Великие Луки – 18250/1
Бежаницкий район – 1612/0
Великолукский район – 2855/0
Гдовский район – 2256/0
Дедовичский район – 3101/1
Дновский район – 1024/0
Красногородский район – 1140/0
Куньинский район – 1070/0
Локнянский район – 1213/1
Невельский район – 5667/0
Новоржевский район – 1352/0
Новосокольнический район – 3305/0
Опочецкий район – 3836/0
Островский район – 6101/0
Палкинский район – 1281/0
Печорский район – 2980/0
Плюсский район – 1978/0
Порховский район – 4566/1
Псковский район – 9714/0
Пустошкинский район – 1586/0
Пушкиногорский район – 1810/0
Пыталовский район – 1925/0
Себежский район – 3006/0
Струго-Красненский район – 2125/0
Усвятский район – 749/0
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