О добровольном формировании пенсионных прав напомнили российским самозанятым

17:18, 10 декабря 2022, ПАИ

Самозанятые граждане, уплачивая налог на профессиональный доход, имеют право выбора — платить или не платить страховые взносы в Пенсионный фонд. В случае неуплаты у них не формируются пенсионные права. Об этом напомнила сенатор РФ Елена Бибикова в своём Telegram-канале.

«Формировать свои пенсионные права они могут добровольно. Для этого надо зарегистрироваться в ПФР в качестве страхователя, добровольно вступающего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, и платить страховые взносы за себя», — говорится в сообщении.

При этом если самозанятый является пенсионером, который получает страховую пенсию по старости, и не уплачивает страховые взносы в ПФР, он является неработающим пенсионером, и для него производятся все установленные законом индексации страховой пенсии.

Если самозанятый пенсионер перечисляет страховые взносы в ПФР, то он считается работающим пенсионером, и индексация пенсии ему не производится, только перерасчёт с 1 августа, отметила Елена Бибикова.