Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О добровольном формировании пенсионных прав напомнили российским самозанятым

Самозанятые граждане, уплачивая налог на профессиональный доход, имеют право выбора — платить или не платить страховые взносы в Пенсионный фонд. В случае неуплаты у них не формируются пенсионные права. Об этом напомнила сенатор РФ Елена Бибикова в своём Telegram-канале.

«Формировать свои пенсионные права они могут добровольно. Для этого надо зарегистрироваться в ПФР в качестве страхователя, добровольно вступающего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, и платить страховые взносы за себя», — говорится в сообщении.

При этом если самозанятый является пенсионером, который получает страховую пенсию по старости, и не уплачивает страховые взносы в ПФР, он является неработающим пенсионером, и для него производятся все установленные законом индексации страховой пенсии.

Если самозанятый пенсионер перечисляет страховые взносы в ПФР, то он считается работающим пенсионером, и индексация пенсии ему не производится, только перерасчёт с 1 августа, отметила Елена Бибикова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 декабря 2022

Неделя культуры сето завершилась в Печорах
10 декабря 2022

Новогодние подарки военным в зону СВО смогут передать жители Пскова и Великих Лук
10 декабря 2022

Елена Бибикова обсудила пенсионные вопросы с псковскими профсоюзами
10 декабря 2022

14 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
10 декабря 2022

В Гдове наградили отличившихся бойцов поискового отряда «Неизвестный солдат»

10 декабря 2022

С 2023 года более миллиона российских медработников получат надбавку к зарплате

10 декабря 2022

До -8 градусов ожидается в Псковской области 11 декабря
10 декабря 2022

«Тема недели»: Автобусный парк, начало начал

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...