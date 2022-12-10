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Политика

Музыкальный вечер прошёл в Гривском доме-интернате для престарелых

Фото: Семён Гинчак

В рамках декады инвалидов, проходившей с 1 по 10 декабря, библиотекари Островской центральной районной библиотеки посетили Гривский дом-интернат для престарелых и инвалидов в деревне Заборовье. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Островские вести». 

К постояльцам дома-интерната библиотекари приехали с целью провести литературно-музыкальный вечер «Вам дарим доброту и радость», чтобы разнообразить монотонные будни людей с инвалидностью, сделать их жизнь чуть ярче. В доброй, тёплой, дружеской атмосфере люди с ограниченными возможностями с восторгом и благодарностью встречали каждое выступление библиотекарей, которые показали им отрывок из пьесы «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Фото: Семён Гинчак

Роли исполняли Елена Дмитриева, Татьяна Анопа, Ольга Семендяева, Лариса Барзова, Семён Гинчак. Татьяна Анопа под музыкальное сопровождение исполнила народные песни, Татьяна Сазонова прочла стихи о Родине. Зрители с удовольствием посмотрели видеоролик «Любимому городу посвящается» с видами города Острова.

В конце мероприятия библиотекари разыграли сценку «Случай с ангелом», вручили постояльцам дома-интерната книги, журналы и варенье в подарок, пожелали всем здоровья и хорошего расположения духа.

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