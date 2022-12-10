Студенты Островского колледжа знакомятся с историей профессий

18:53, 10 декабря 2022, ПАИ

Предметные недели в Островском многопрофильном колледже проходят в новом формате, сообщает газета «Островские вести».



Выбирая тему занятий, преподаватели ОМК стараются пробудить в студентах не только желания новых открытий, но и творческое начало.



Так, преподаватель английского языка Ольга Немирова в Неделю иностранного языка для студентов группы номер 10 «Повар. Кондитер» во внеурочное время провела мероприятие, связанное с традиционной выпечкой Германии и Англии.



У многих на слуху сладкая выпечка — шарлотка и штрудель, но мало кто знает историю их появления. Преподаватель познакомила студентов с историей любви, благодаря которой в Германии появилась шарлотка. Студенты узнали и об излюбленной выпечке местного населения на севере Германии — штруделе. Ребята сравнили германскую шарлотку и шарлотку, которую выпекают в России.



Студентка группы № 10 Анна Никорич на немецком языке, а Владислав Гордиенко — на английском, рассказали присутствующим технологический процесс изготовления шарлотки. И, конечно, по рецепту приготовили выпечку, за что получили дружные аплодисменты ребят, а все присутствующие в багаж знаний — опыт.