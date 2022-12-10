В Великих Луках началась операция «Неформал»

22:01, 10 декабря 2022, ПАИ

В целях повышения эффективности работы органов внутренних дел по выявлению подростковых групп антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также предупреждения экстремистских и националистических проявлений с 5 по 15 декабря в области осуществляется комплексная оперативно-профилактическая операция «Неформал». Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Великие Луки, одна из главных задач акции – профилактика экстремистских и националистических проявлений в молодёжной среде.

В её проведении принимают участие сотрудники ОМВД России по г. Великие Луки, члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители социальной службы, образовательных учреждений.

С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки планируется проведение профилактических рейдов в местах массовой концентрации молодёжи, проверок по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел.

Во взаимодействии с органами образования намечено организовать с учащимися беседы, направленные на предупреждение преступлений и правонарушений, в том числе связанных с разжиганием межнациональной розни, разъяснять меры уголовной и административной ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.