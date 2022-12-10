Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великих Луках началась операция «Неформал»

В целях повышения эффективности работы органов внутренних дел по выявлению подростковых групп антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также предупреждения экстремистских и националистических проявлений с 5 по 15 декабря в области осуществляется комплексная оперативно-профилактическая операция «Неформал». Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Великие Луки, одна из главных задач акции – профилактика экстремистских и националистических проявлений в молодёжной среде.

В её проведении принимают участие сотрудники ОМВД России по г. Великие Луки, члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители социальной службы, образовательных учреждений.

С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки планируется проведение профилактических рейдов в местах массовой концентрации молодёжи, проверок по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел.

Во взаимодействии с органами образования намечено организовать с учащимися беседы, направленные на предупреждение преступлений и правонарушений, в том числе связанных с разжиганием межнациональной розни, разъяснять меры уголовной и административной ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 декабря 2022

ФОТОФАКТ Голуби в Печорах устроили аншлаг
10 декабря 2022

«Надо срочно покупать квартиру в Пскове!»: Юлия Пересильд поделилась историей переезда
10 декабря 2022

Благотворительный турнир по волейболу прошел в Дедовичах

10 декабря 2022

В Великих Луках началась операция «Неформал»
10 декабря 2022

Жительница Новосокольников стала солисткой оперной труппы

10 декабря 2022

Более 50 000 рублей собрали профсоюзы на концерте в поддержку военнослужащих
10 декабря 2022

В Дновском районе продолжается догазификация частного сектора
10 декабря 2022

Дни добра пройдут в Великих Луках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...