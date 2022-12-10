Школьница из Острова выступила на областном конкурсе «Отечество»

19:38, 10 декабря 2022, ПАИ

Ученица 8а класса Островской средней школы № 1 Дария Албарова достойно выступила на областном конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество» в г. Пскове. Об этом сообщает газета «Островские вести».



8 декабря в городе Пскове прошел областной конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», в котором приняли участие более ста юных исследователей из 25-ти районов и городов Псковской области.



В рамках конкурса работали 9 секций по разным направлениям: «Летопись родного края», «Культурное наследие», «Родословие. Земляки», «Охрана памятников Псковщины» и другие.



Дария Албарова ученица 8 а класса, средней школы №1 успешно выступила на областном конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся в секции «Охрана памятников Псковщины». Ей был вручен Диплом за участие в областном конкурсе.