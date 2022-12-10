Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школьница из Острова выступила на областном конкурсе «Отечество»

Ученица 8а класса Островской средней школы № 1 Дария Албарова достойно выступила на областном конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество» в г. Пскове. Об этом сообщает газета «Островские вести».

8 декабря в городе Пскове прошел областной конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», в котором приняли участие более ста юных исследователей из 25-ти районов и городов Псковской области.

В рамках конкурса работали 9 секций по разным направлениям: «Летопись родного края», «Культурное наследие», «Родословие. Земляки», «Охрана памятников Псковщины» и другие.

Дария Албарова ученица 8 а класса, средней школы №1 успешно выступила на областном конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся в секции «Охрана памятников Псковщины». Ей был вручен Диплом за участие в областном конкурсе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 декабря 2022

Дни Добра пройдут в Великих Луках
10 декабря 2022

Соревнования по мини-футболу прошли в Стругах Красных
10 декабря 2022

Школьница из Острова выступила на областном конкурсе «Отечество»
10 декабря 2022

Студенты Островского колледжа знакомятся с историей профессий
10 декабря 2022

Неделя культуры сето завершилась в Печорах
10 декабря 2022

Новогодние подарки военным в зону СВО смогут передать жители Пскова и Великих Лук
10 декабря 2022

Елена Бибикова обсудила пенсионные вопросы с псковскими профсоюзами
10 декабря 2022

14 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...