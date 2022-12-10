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Общество

Соревнования по мини-футболу прошли в Стругах Красных

Сегодня в Международный день футбола на базе Владимирской средней школы  в Стругах Красных прошел II этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Псковкой области в рамках общероссийского проекта «мини-футбол – в школу». Возрастная группа 2009-2010 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Струги».

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Струго-Красненского, Псковского и Плюсского районов. Судьями игр были Александр Гаврилов и Дмитрий Сергеев. Все команды играли 2 тайма по 10 минут.

Первыми вышли на поле команда Струго-Красненского района и Плюсского. Во второй игре бились футболисты из Псковского и Плюсского районов.
Третья игра была за выход в финал игр среди команд Владимирской школы Струго-Красненского района и Стремуткинской школы Псковского района.

Футболисты из Струг Красных забили пять голов в ворота противника и вышли в финал соревнований. 

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