Соревнования по мини-футболу прошли в Стругах Красных

20:01, 10 декабря 2022, ПАИ

Сегодня в Международный день футбола на базе Владимирской средней школы в Стругах Красных прошел II этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Псковкой области в рамках общероссийского проекта «мини-футбол – в школу». Возрастная группа 2009-2010 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Струги».



В соревнованиях приняли участие спортсмены из Струго-Красненского, Псковского и Плюсского районов. Судьями игр были Александр Гаврилов и Дмитрий Сергеев. Все команды играли 2 тайма по 10 минут.



Первыми вышли на поле команда Струго-Красненского района и Плюсского. Во второй игре бились футболисты из Псковского и Плюсского районов.

Третья игра была за выход в финал игр среди команд Владимирской школы Струго-Красненского района и Стремуткинской школы Псковского района.



Футболисты из Струг Красных забили пять голов в ворота противника и вышли в финал соревнований.