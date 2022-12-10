Дни добра пройдут в Великих Луках

20:19, 10 декабря 2022, ПАИ

На этой неделе глава города Николай Козловский провёл рабочую встречу с депутатом Великолукской городской Думы, директором «Луки Парка» Александром Терентьевым. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Темой разговора стала инициатива проведения на базе «Луки Парка» Дней добра. Идею руководитель досугового центра поддержал.Так, в Дни добра на базе городского парка культуры и отдыха планируется организовать благотворительные мероприятия для детей из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В частности, планируется проведение праздников и развлекательных программ для этих ребят.

Также для детей будет организована бесплатная экскурсия в Динопарк. К реализации мероприятий, помимо сотрудников «Луки Парка», будут привлечены волонтёры муниципального центра добровольчества и партии «Единая Россия», а также специалисты управления образования администрации города Великие Луки. Кроме того, Николай Козловский и Александр Терентьев обсудили дальнейшее развитие «Луки Парка».

«Думаю, никто не будет спорить, что новый парк стал одной из визитных карточек города и местом притяжения великолучан разных возрастов», – заключил Николай Николаевич.