Спортивный фестиваль среди инвалидов прошёл в Пскове

23:56, 10 декабря 2022, ПАИ

9 декабря в рамках проекта «Спорт доступен каждому» в Пскове прошёл второй по счёту спортивный фестиваль среди инвалидов.

В индивидуальных и командных соревнованиях борьбу за медали вели 31 спортсмен из Псковской областной организации ВОИ, производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В. П. Шмитца и учащиеся специальной коррекционной школы № 5 (для слабослышащих).

В командном зачёте первое место завоевала команда специальной коррекционной школы № 5 (для слабослышащих), второе и третье места у команды спортсменов из ВОИ.