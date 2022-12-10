Спортивный фестиваль среди инвалидов прошёл в Пскове
9 декабря в рамках проекта «Спорт доступен каждому» в Пскове прошёл второй по счёту спортивный фестиваль среди инвалидов.
В индивидуальных и командных соревнованиях борьбу за медали вели 31 спортсмен из Псковской областной организации ВОИ, производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В. П. Шмитца и учащиеся специальной коррекционной школы № 5 (для слабослышащих).
В командном зачёте первое место завоевала команда специальной коррекционной школы № 5 (для слабослышащих), второе и третье места у команды спортсменов из ВОИ.
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