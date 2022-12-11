Более 700 заболевших COVID-19 госпитализировали в России за сутки

12:18, 11 декабря 2022, ПАИ

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 7 096, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В стране за сутки скончались 51 человек, при этом вылечилось 5 718 пациентов. По данным оперштаба, за сутки в стране госпитализированы 763 человека.

Всего по состоянию на 11 декабря в России выявлено 21 665 152 случая заболевания коронавирусом, 21 061 584 пациента выздоровело, 392 611 — умерло.