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Общество

Более 700 заболевших COVID-19 госпитализировали в России за сутки

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 7 096, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В стране за сутки скончались 51 человек, при этом вылечилось 5 718 пациентов. По данным оперштаба, за сутки в стране госпитализированы 763 человека.

Всего по состоянию на 11 декабря в России выявлено 21 665 152 случая заболевания коронавирусом, 21 061 584 пациента выздоровело, 392 611 — умерло.

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