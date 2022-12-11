Сильная метель ожидается в Псковской области сегодня вечером

13:31, 11 декабря 2022, ПАИ

Ночью с периода 21 до 24 часов, с сохранением в течение дня 12 декабря по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается сильный снег и метель, по юго-востоку области сильный гололед. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства МЧС по Псковской области.

Сотрудники рекомендуют псковичам воздержатся от поездок по городу на личном автотранспорте. Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовится к отключению электроэнергии, закрыть газовые краны. Поставить машину в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев. Научить детей, как действовать во время непогоды. Находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегать деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач). А также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

При гололеде для избежания несчастных случаев:

- Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.

- Подготовьте малоскользящую обувь.

- Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

- Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».