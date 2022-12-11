Мемориальную доску памяти псковскому десантнику открыли в Коми

14:32, 11 декабря 2022, ПАИ

Мемориальную доску памяти погибшего в специальной военной операции (СВО) на Украине гвардии младшего сержанта Александра Шрайнера открыли в Визинге (Республика Коми). Об этом сообщается в группе «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в соцсети «ВКонтакте».

Открытие мемориальной доски состоялось 9 декабря. На мероприятии присутствовали родные и близкие погибшего.

Александр Шрайнер десантник 104 полка 76 дивизии ВДВ (Псков) родился в 1994 году. В 2009 первым стал заниматься в военно-спортивном клубе «Десантная смена» (Визинга). В 2012 году сразу после окончания Визингской средней школы был призван на срочную военную службу в ВДВ в 104 полк, в котором до службы проходил с воспитанниками «Десантной смены» войсковую стажировку. Служа в Пскове, участвовал в чемпионате Мира по воркауту.

Заключил контракт и в 2014 году был награжден медалью Жукова за защиту Донбасса. С сентября 2020 года по январь 2021 года служил в Сирии, ветеран боевых действий.

В сообщении указано, что Александр Шрайнер погиб в городе Буча 27 февраля 2022 года. Отмечается, что войдя в город, широкие центральные улицы были заблокированы и колонна десантников 2 роты 104 полка 76 дивизии ВДВ пошла в обход по узкой улице, где по ним ударили из джавелинов и крупнокалибирных пулемётов. После приказа отступления, оператор-наводчик БМД гвардии младший сержант Александр Шрайнер вместе с механиком-водителем Денисом Николаенковым стали подавлять огневые точки врага. Тем самым спасая жизнь своим товарищам.

За проявленное мужество и героизм в ходе специальной военной операции гвардии младший сержант Александр Шрайнер в марте 2022 года Указом Президента РФ награждён Орденом Мужества.

Похоронен в городе Пскове. В селе Визинга на старом кладбище администрацией Сысольского района совместно с десантниками района было обустроено место памяти Александра Шрайнера с установкой памятного знака.

Мемориальная доска расположена на здании Визингской школы, выпускником которой был Александр Шрайнер по адресу: село Визинга, улица Мира, дом 11.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин вручил двум псковским военнослужащим звёзды Героев России.