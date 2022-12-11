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Общество

Борщевик вновь вдохновил псковского астронома-любителя для съемки таймлапса

Борщевик в инеи под луной снял астроном-любитель из Пскова Михаил Прохоренко. Видео он выставил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Выехал вчера на обычный тренировочный круг, уже за городом почувствовал характерный запах, который ощущается, когда распаренный выходишь в предбанник - и водяной пар в воздухе становится перенасыщенным из-за влаги, испаряющейся с кожи. А вскоре появился и туман, что в хороший мороз не могло не привести к появлению инея. В добавок в зените сияла Луна и Марс! Вернулся домой, чтобы переэкипероваться для съёмок таймлапса. Жалко только, ясности в небе поубавилось, но иней был, и Марс даже иногда показывался (правее луны на последних секундах видео). Снято близ оврага Жабоход. Псковский район», - подписал он под видео.

Ранее Михаил Прохоренко запечатлел Млечный путь над Псковской область.

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