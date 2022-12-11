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Пленный боец ВСУ рассказал про зарплаты и премии украинских военных

Взятый в плен российскими военными на запорожском направлении боец Сил теробороны ВСУ Богдан Хачков рассказал, что ему и его сослуживцам приходилось спать в лесу на земле, потому что командование не обеспечило их спальными мешками.

«Спали в лесу, на земле. Палатку выдали, сухпайки. Спальных мешков не было», - сказал он в ходе допроса, видео которого предоставили ТАСС в силовых структурах.

Он также рассказал о настроениях в его подразделении. «Настроение у сослуживцев паршивое, все устали и хотят домой. Ежедневно алкоголь. А как иначе? Арта работает по нам, всем страшно», - подчеркнул Богдан Хачков.

Пленный сообщил, что получал зарплату в районе 14 тысяч гривен (около $380). «Еще 30 тысяч гривен премия. Премия всем одинаковая. Приходила на карточки», - добавил он.

Теробороновец сообщил, что в плену к нему относятся по-человечески. «Не били. Кормили, тушенку давали, сигареты», - сказал он.

Богдан Хачков призвал украинских военнослужащих сложить оружие, так как считает, что командование давно их предало. «Призываю тех, кто остался: сберегите свои жизни, сложите оружие, возвращайтесь домой, к семьям. Командование на нас забило», - сказал он.

Он рассказал, что «часто слышал [о дезертирстве в рядах украинских войск], но командиры слухи пресекали, «наверх» не докладывали». В частности, он сообщил о случае дезертирства части второй роты Сил теробороны ВСУ, которая оставила свои позиции и ушла в сторону села Покровское.

Как сообщили в силовых структурах, Богдан Хачков был взят в плен 9 декабря.

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