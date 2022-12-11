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Общество

Новый выпуск «Псковского телеграма Online» выйдет в прямой эфир завтра

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 12 декабря, в 11:30.

Псковский художник Александр Бушуев расскажет ведущим Надежде Назаренко и Антону Сергееву о планах творческого клуба «Феникс». О предстоящих спортивных мероприятиях ведущие поговорят с основателем движения «Беговой Псков», руководителем организации PRO SPORT Александром Кузьминым.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 12 декабря, в 11:30, на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».

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Новый выпуск «Псковского телеграма Online» выйдет в прямой эфир завтра

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