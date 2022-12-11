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Общество

Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области

Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего с момента начала пандемии скончались 1 952 человека.

За сутки подтверждено 13 новых случаев заболевания COVID-19, всего – 125 743. За сутки выздоровело девять человек, всего – 123 507.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 41191/9,
Великие Луки – 18250/0,
Бежаницкий район – 1612/0,
Великолукский район – 2855/0,
Гдовский район – 2256/0,
Дедовичский район – 3101/0,
Дновский район – 1024/0,
Красногородский район – 1140/0,
Куньинский район – 1071/1,
Локнянский район – 1214/1, 
Невельский район – 5667/0, 
Новоржевский район – 1352/0, 
Новосокольнический район – 3305/0, 
Опочецкий район – 3836/0, 
Островский район – 6101/0, 
Палкинский район – 1281/0, 
Печорский район – 2980/0, 
Плюсский район – 1978/0, 
Порховский район – 4567/1, 
Псковский район – 9715/1, 
Пустошкинский район – 1586/0, 
Пушкиногорский район – 1810/0, 
Пыталовский район – 1925/0, 
Себежский район – 3006/0, 
Струго-Красненский район – 2125/0, 
Усвятский район – 749/0. 
Иногородние (с 30.12.2020) – 46. 

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