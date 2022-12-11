Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области

18:14, 11 декабря 2022, ПАИ

Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего с момента начала пандемии скончались 1 952 человека.

За сутки подтверждено 13 новых случаев заболевания COVID-19, всего – 125 743. За сутки выздоровело девять человек, всего – 123 507.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 41191/9,

Великие Луки – 18250/0,

Бежаницкий район – 1612/0,

Великолукский район – 2855/0,

Гдовский район – 2256/0,

Дедовичский район – 3101/0,

Дновский район – 1024/0,

Красногородский район – 1140/0,

Куньинский район – 1071/1,

Локнянский район – 1214/1,

Невельский район – 5667/0,

Новоржевский район – 1352/0,

Новосокольнический район – 3305/0,

Опочецкий район – 3836/0,

Островский район – 6101/0,

Палкинский район – 1281/0,

Печорский район – 2980/0,

Плюсский район – 1978/0,

Порховский район – 4567/1,

Псковский район – 9715/1,

Пустошкинский район – 1586/0,

Пушкиногорский район – 1810/0,

Пыталовский район – 1925/0,

Себежский район – 3006/0,

Струго-Красненский район – 2125/0,

Усвятский район – 749/0.

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.