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Общество

Псковичи устроили фотовыставку своих питомцев на странице губернатора в соцсети

Фото Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на личной странице Вконтакте поделился фотографией своей подросшей немецкой овчарки. 

Жители региона поддержали губернатора и оставляют в комментариях фотографии своих питомцев. В основном граждане деляться фотографиями собак. 

«Какое счастье утром гулять с собакой! В тишине только снег вкусно хрустит под ногами. А дома вкусным ароматом разливается запах кофе...», - поделилась мыслями Марина Мазанова.

Так же в комментариях отметили, как изменился пёс главы региона. «Красивый пёс и так быстро вырос!», - написала Таисия Макарова.

Отметим, что преобоадающая порода собак в комменатриях - немецкая овчарка. 

  • Фотовыставка собак в комментариях губернатора
    Фото: Жители региона
  • Фотовыставка собак в комментариях губернатора
    Фото: Жители региона
  • Фотовыставка собак в комментариях губернатора
    Фото: Жители региона
  • Фотовыставка собак в комментариях губернатора
    Фото: Жители региона
  • Фотовыставка собак в комментариях губернатора
    Фото: Жители региона
  • Фотовыставка собак в комментариях губернатора
    Фото: Жители региона
  • Фотовыставка собак в комментариях губернатора
    Фото: Жители региона




 

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