Псковичи устроили фотовыставку своих питомцев на странице губернатора в соцсети

18:42, 11 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на личной странице Вконтакте поделился фотографией своей подросшей немецкой овчарки.



Жители региона поддержали губернатора и оставляют в комментариях фотографии своих питомцев. В основном граждане деляться фотографиями собак.

«Какое счастье утром гулять с собакой! В тишине только снег вкусно хрустит под ногами. А дома вкусным ароматом разливается запах кофе...», - поделилась мыслями Марина Мазанова.

Так же в комментариях отметили, как изменился пёс главы региона. «Красивый пёс и так быстро вырос!», - написала Таисия Макарова.

Отметим, что преобоадающая порода собак в комменатриях - немецкая овчарка.



Фото: Жители региона



Фото: Жители региона



Фото: Жители региона



Фото: Жители региона



Фото: Жители региона



Фото: Жители региона



Фото: Жители региона



















