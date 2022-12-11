Псковичи устроили фотовыставку своих питомцев на странице губернатора в соцсети
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на личной странице Вконтакте поделился фотографией своей подросшей немецкой овчарки.
Жители региона поддержали губернатора и оставляют в комментариях фотографии своих питомцев. В основном граждане деляться фотографиями собак.
«Какое счастье утром гулять с собакой! В тишине только снег вкусно хрустит под ногами. А дома вкусным ароматом разливается запах кофе...», - поделилась мыслями Марина Мазанова.
Так же в комментариях отметили, как изменился пёс главы региона. «Красивый пёс и так быстро вырос!», - написала Таисия Макарова.
Отметим, что преобоадающая порода собак в комменатриях - немецкая овчарка.
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Фото: Жители региона
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Фото: Жители региона
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Фото: Жители региона
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Фото: Жители региона
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Фото: Жители региона
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Фото: Жители региона
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Фото: Жители региона
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