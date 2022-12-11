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Общество

Стаса Барецкого избили и обокрали в Петербурге

Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости его PR-директор Вадим Горжанкин.

«Это произошло сегодня утром у бара на Московском проспекте. Когда Стас вышел на улицу, на него напали несколько человек. Со слова Стаса, нападавших было пятеро… Его избили. Также у Стаса пропали телефон и 120 тысяч рублей», - рассказал он.

По словам Горжанкина, Стасу Барецкому вызвали скорую помощь. «Его увезла «скорая», у него ушибы, ссадины, у него диагностировали сотрясение мозга. Он почти целый день провел в больнице, плохо себя чувствует. На данный момент он уже находится дома», - рассказал он.

 Скорая увезла его от бара «Руки Вверх» на Московском проспекте, 111, воскресным утром без телефона и с пустыми карманами. По этому адресу двадцать лет располагался «Папанин», летом превратившийся в самый большой бар сети музыканта Сергея Жукова в России. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Горжанкин отметил, что по факту нападения подано заявление в полицию.

По информации пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проводится проверка по сообщению о конфликте около бара в Московском районе.

«В полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1970 года рождения. Со слов потерпевшего, утром около увеселительного заведения в дома 111 по Московскому проспекту у него произошел конфликт с двумя мужчинами, в ходе которого они, применив физическую силу, отобрали у пострадавшего 120 000 рублей и телефон», - говорится в сообщении.

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