Псковичи прокомментировали возмутивший Бориса Елкина ремонт дороги

21:29, 11 декабря 2022, ПАИ

Жители района Запсковье в Пскове, где заплаткой отремонтировали дорогу рядом с домом на улице Звёздной, прокомментировали работу ремонтников в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. По словам местных жителей, на этом месте ранее была большая яма.

«Залатали — и слава богу! Но я согласен с главой города, что работы сделаны неправильно, так как на улице грязь, снег. Думаю, что придёт весна и асфальт сойдёт, поэтому хотелось бы, чтобы в нормальных условиях эта работа была закончена», — сказал житель района Юрий Орехов.

Соседка Юрия Орехова Юлия Дмитриева согласилась с тем, что даже такому ремонту жители этого двора рады, и также поделилась опасениями относительно качества, выразив надежду, что «весной асфальт не поплывёт или работу сделают более качественно и не в такую погоду».

Напомним, ранее то, как произвели ремонт этого участка, вызвало возмущение у главы Пскова Бориса Елкина. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Глава города отметил при этом, что данный ремонт подрядчику оплачен не будет.