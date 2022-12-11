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Общество

Волонтёры-медики проинформировали жителей Пскова о диспансеризации

Фото ПАИ

В целях популяризации диспансеризации взрослого населения Пскова волонтёры-медики совместно с сотрудником поликлиники раздавали информационные листовки-приглашения о прохождении диспансеризации в Псковской городской поликлинике.

Фото ПАИ

Данное мероприятие удалось организовать благодаря взаимодействию Псковской городской поликлиники с региональным отделением волонтёров-медиков.

По всем вопросам можно обращаться в соцсети или в кол-центр поликлиники по телефону 29-90-28.

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