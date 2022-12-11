Волонтёры-медики проинформировали жителей Пскова о диспансеризации
В целях популяризации диспансеризации взрослого населения Пскова волонтёры-медики совместно с сотрудником поликлиники раздавали информационные листовки-приглашения о прохождении диспансеризации в Псковской городской поликлинике.
Данное мероприятие удалось организовать благодаря взаимодействию Псковской городской поликлиники с региональным отделением волонтёров-медиков.
По всем вопросам можно обращаться в соцсети или в кол-центр поликлиники по телефону 29-90-28.
Комментарии: 0 Обсудить >>>